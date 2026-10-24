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Marmaris'te 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcuyla şampiyona finali başladı

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Marmaris'te 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcuyla şampiyona finali başladı
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27'nci Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın 2026 finali Marmaris'te başladı. İçmeler'de 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk yarışı 3 kilometrelik parkurda yapıldı; final 26 Ekim'de Göcek'teki 10 kilometrelik yarışla sona erecek.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 27'nci Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın 2026 finali başladı. 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcunun katıldığı organizasyonda yüzücüler, farklı parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele ediyor. 27'nci Uluslararası Yüzme Şampiyonası'nın 2026 finali, Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde başladı. Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyona 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcu katıldı.

İLK YARIŞTA SPORCULAR 3 KİLOMETRE YÜZDÜ

Şampiyonanın ilk yarışı, 3K Açık Su Yüzme Yarışı oldu. İçmeler'de denize giren sporcular, 3 kilometrelik parkurda derece elde edebilmek için kulaç attı. Yarışların startını Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya verdi.

FİNAL GÖCEK'TE TAMAMLANACAK

24-25 Ekim tarihlerinde Marmaris'te devam eden organizasyon, 26 Ekim Pazartesi günü Göcek'te düzenlenecek 10 kilometrelik açık su yüzme yarışıyla sona erecek. Uluslararası katılımla gerçekleştirilen şampiyona, farklı ülkelerden sporcuları Muğla'nın kıyılarında bir araya getiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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