Marmaris'te 17. MIYC Kış Trofesi yarışları 17 Ocak'ta başlayacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk etabı, 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışlara toplamda 40 tekne ve yaklaşık 350 yelkenci katılacak.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve toplam 6 ayaktan oluşacak yarışların ilk etabı, 3 yarışla 17-18 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Marmaris Körfezi ve açıklarında coğrafi ve şamandıralı rotada gerçekleştirilecek yarışlara, 40 tekneyle yerli ve yabancı yaklaşık 350 yelkencinin katılacağı belirtildi.

