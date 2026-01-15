Marmaris'te 17. MIYC Kış Trofesi yarışları 17 Ocak'ta başlayacak
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk etabı, 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışlara toplamda 40 tekne ve yaklaşık 350 yelkenci katılacak.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 17'nci kez düzenlenecek MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk etabı, 17 Ocak'ta başlayacak.
Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve toplam 6 ayaktan oluşacak yarışların ilk etabı, 3 yarışla 17-18 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Marmaris Körfezi ve açıklarında coğrafi ve şamandıralı rotada gerçekleştirilecek yarışlara, 40 tekneyle yerli ve yabancı yaklaşık 350 yelkencinin katılacağı belirtildi.
