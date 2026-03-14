Haberler

Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayağı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayak mücadelesi başladı. Yarışlara Türkiye ve birçok ülkeden 46 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği kış trofesinin 4. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Fransa, Estonya, Moldova, Slovakya, Rusya ve Ukrayna'dan 46 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turu attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarında koy içinden start alan yatlar, rüzgar yardımıyla rakiplerini geçerek finişe ulaşmaya çalıştı.

İlk gün yarışlarında koy içinde iki yarış gerçekleştirildi.

MIYC Başkanı Bülent Çelik, kış trofesinin dördüncü ayak yarışlarına 46 yelkenli ve yaklaşık 400 yelkenciyle başladıklarını kaydetti.

Altı ayaktan oluşan trofenin dördüncü etabı, yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

