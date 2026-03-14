Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayağı başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 4. ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği kış trofesinin 4. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Fransa, Estonya, Moldova, Slovakya, Rusya ve Ukrayna'dan 46 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turu attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarında koy içinden start alan yatlar, rüzgar yardımıyla rakiplerini geçerek finişe ulaşmaya çalıştı.

İlk gün yarışlarında koy içinde iki yarış gerçekleştirildi.

MIYC Başkanı Bülent Çelik, kış trofesinin dördüncü ayak yarışlarına 46 yelkenli ve yaklaşık 400 yelkenciyle başladıklarını kaydetti.

Altı ayaktan oluşan trofenin dördüncü etabı, yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.