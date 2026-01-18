Haberler

Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayağı tamamlandı

Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayağı tamamlandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 17. Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayağı sona erdi. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden 41 yelkenli yat ve yaklaşık 350 sporcu katıldı. Dereceye giren yelkenciler, ödüllerini ikinci ayak yarışında alacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Estonya, Slovakya, Norveç, Yunanistan, Ukrayna, Belarus ve Rusya'dan 41 yelkenli yat ile yaklaşık 350 sporcu katıldı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ikinci günün son yarışı başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, Karga Taşı'nı dönüp rakiplerini geçerek koy içinde finişe ulaşmaya çalıştı.

ORC-KIRMIZI, ORC-MAVİ ve ORC-PEMBE sınıflarındaki birinci ayak yarışları sonucunda dereceye giren yelkenciler, kupalarını ikinci ayak yarışı haftasında alacak.

Altı ayaktan oluşan trofenin ikinci ayağı, 7-8 Şubat'ta yapılacak.

MIYC Başkanı Bülent Çelik, Kış Trofesi'nin ilk ayağında planlanan yarışları gerçekleştirdiklerini belirterek, Marmaris'e yeni yılın ilk ayında renkli bir hafta sonu yaşattıklarını söyledi. ???????

Trofenin 1. ayağında gerçekleştirilen üç yarış sonucunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:

ORC-KIRMIZI

1- Brozex (Sergei Musikhin)

2- Farrfara (Kerem Tanören)

3- Wings Racing (Fırat Şahin)

ORC-MAVİ

1- Capella 2 (İhsan Kalaycı)

2- Soprano (Burhanettin Aydoğan)

3- Red Lionns-Alutek (Hüseyin Akbulut)

ORC-PEMBE

1- Almadia (Levent Çelik)

2- İnhaca (İrfan Akın Özseven)

3- Dho Deniz Kızı 13 (Murat Hasırcı)

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
