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Marmaris Ege Rallisi'nde Gençlerin Tezahüratları Gülümsetti

Marmaris Ege Rallisi'nde Gençlerin Tezahüratları Gülümsetti
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'ni izlemeye gelen gençlerin pilotlara tezahüratları ve esprili diyalogları dikkat çekti. Rallinin ikinci gününde seyirci etabı sırasında yaşanan eğlenceli anlar, gençlerin yarışlara olan ilgisini gösterdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'ni takip eden gençlerin, otomobillerin geçişi sırasında yaptıkları tezahüratlar güldürdü.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Ege Rallisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Atatürk meydanında yapılan başlangıç seremonisi ve İçmeler Mahallesi'nde yapılan seyirci etabı ile başlamıştı. Rallinin ikinci gününde kırsal mahallerin yollarında yarışan otomobilleri izlemeye gelen gençler pilotlara tezahüratlarda bulundu. Bir vatandaşın "babanda mı ralliciydi" diye seslenmesi güldürdü.

14 Mart'ta başlayan ve 16 Mart Pazar günü bitecek olan Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Marmaris Ege Rallisinin ikinci günü Bördübet, Selimiye ve İçmeler etaplarından oluşan rotayı tamamlayarak Asparan'daki servis alanına dönecek. Aynı etapların gün içinde ikinci kez geçilmesiyle yarışın ikinci günü sona erecek. Kırsal mahallelerin yollarında gerçekleşen ralliyi izlemek için tepelere çıkan seyirciler hem telefonları ile çekim yaparken hem de pilotlara tezahüratlarda bulundu. Bayır Mahallesinde geçen seneki yarışların daha heyecanlı olduğunu söyleyen gençler bu seneki yarışların daha sakin olduğunu ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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