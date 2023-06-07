Marmaris Belediyesi Gençlikspor U-12 Voleybol Takımı Başkan Oktay'ı Ziyaret Etti

Türkiye Şampiyonası'nda 5'inci olan Marmaris Belediyesi Gençlikspor U-12 Voleybol takımı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Başkan Oktay, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek takımı tebrik etti.

Türkiye Şampiyonası'nda 5'inci olan Marmaris Belediyesi Gençlikspor U-12 Voleybol takımı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Marmaris Belediyesi Gençlikspor U-12 Voleybol takımı, Oktay'ı ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı, Kulüp Başkan Yardımcısı Bahattin Kabaçam ve antrenör Serdar Yılmaz'ın hazır bulunduğu ziyarette Başkan Oktay, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Oktay, şunları söyledi:

"Türkiye Şampiyonası'nda müthiş mücadeleler göstererek onlarca takım arasından sıyrılıp Türkiye 5'incisi olan sizler hepimize büyük bir mutluluk yaşattı. Her zaman kazanmak yok, her zaman kaybetmek de yok. Bizim için asıl önemli olan sizlerin oynadığı oyundan keyif alması ve Marmaris'in karakterini, duruşunu ortaya koymak. Şimdiye kadar da sizler bunu fazlasıyla yaptınız. Her birinizi ayrı ayrı tekrardan tebrik ediyorum. Bu yılki en güzel hediyeyi alıyorum"