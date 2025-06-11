Markus Gisdol resmen Kayserispor'da

Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
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Kayserispor, geçtiğimiz dönemlerde Samsunspor'u çalıştıran teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörüne kavuştu.

MARKUS GISDOL KAYSERİSPOR'DA

Kayserispor, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile önümüzdeki 2 yıl için anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'Hoş Geldin Markus Gisdol! Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Markus Gisdol resmen Kayserispor'da

SAMSUNSPOR KARNESİ

2023-2024 sezonunda Süper Lig ekibi Samsunspor'u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, Kırmızı-beyazlılarla çıktığı 33 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 1.45 puan ortalaması yakalamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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