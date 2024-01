Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: 'Her maçı kazanmak için oynuyoruz'

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Zor bir durumdayız. Ligin en alt kısmından yukarıya çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

Samsuspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve Futbol Direktörü Fuat Çapa, Fatih Karagümrük müsabakası öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. 3 günlük iznin ardından yeniden çalışmalara başladıklarını belirten Gisdol, "Ocak ayı içerisinde 7 karşılaşma oynayacağız ve bu karşılaşmalara çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Kadroyla alakalı herhangi bir belirsizliğimiz yok. Kadroda kimlerin olacağı artık netleşti. Diğer kulüplerde olan problem gibi bizim de bir problemimiz var açıkçası o da Afrika kupasına giden oyuncularımız. Çok akıllı olmamız gerekiyor bu dönemde. Çünkü her oyuncuya ihtiyacımız olacak. Özellikle bu kısa zamanda peş peşe birçok maç oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"FORMA GİYECEK HER OYUNCUMUZ ÜZERİNE DÜŞENİ MUTLAKA YAPACAKTIR"

Ligde üst sıralara çıkmak için çalıştıklarını ifade eden Gisdol, "Cumartesi günü oynayacağımız Fatih Karagümrük maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Forma giyecek her oyuncumuz sahada üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Alanyaspor ile oynanan müsabakanın ilk 10-15 dakikasında aslında çok iyi performans gösterdik. Bunu herkes gördü, ondan sonra ilk yarıda baskımızı kaybettik. Bunun sorumlusu tabii ki de sadece sağ bek ve sol bek pozisyonunda oynayan oyuncular değil. Rakibimize karşı yeteri kadar baskı kuramadık. Onlara zaman ve alan bıraktığımız için de etkili olan kanat oyuncularının kullanmaları için fırsat vermiş olduk. Bundan ders almamız lazım. Bununla alakalı olarak takımla konuştuk ve dersimizi çıkardık. Tabii ki şunu da belirtmem gerekiyor, sonuçta sağ bek ve sol bek pozisyonunda olup sakat olan oyuncularımız var ve bu problemi en kısa sürede çözmemiz lazım. Açıkçası sağ bek pozisyonunda oynayabilecek 4 tane oyuncumuz varken bu dördünün de o karşılaşmada oynayamayacak olması normal bir durum değil. Umarım ki bir daha da böyle bir şey tekrar edilmeyecektir" diye konuştu.

"ZOR BİR DURUMDAYIZ"

Bulundukları konum nedeniyle her maçtan puan ya da puanlar çıkarmaları gerektiğini belirten Gisdol, "Bulunduğumuz konum nedeni ile kesinlikle oynadığımız her maçtan puan ya da puanlar çıkarmamız lazım. Tabii ki de her maçı kazanmak için oynuyoruz. Zor bir durumdayız. Ligin en alt kısmından yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Direkt olarak yukarıya tırmanamıyoruz. Bazen inişler çıkışlar olabiliyor. Bu durumu da kabullenip en iyi şekilde bir sonraki maçlardan puan almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

FUAT ÇAPA: TIRPAN'IN EŞİ MS HASTASI

Mickael Tırpan'ın takımdan ayrılmadığını, eşinin hasta olması nedeniyle ülkesine gittiğini belirten Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Kamuoyunda bir bilgi kirliliği var. Oyuncumuz 'Mickael Tırpan ayrıldı mı, ayrılacak mı devam edecek mi?' diye. Doğrusu bize sorulmadığı için bilgi kirliği oluşuyor. Tırpan'ın eşi MS hastası. Yeni oluşan bir hastalık da değil bu, yaklaşık 3 sezondur durum böyle. Kasımpaşa'da başlayan bir rahatsızlığıydı ve bundan dolayı da Kasımpaşa'dan ayrılmıştı. Her şeyden önce aile kavramının önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü sonuçta hepimiz insanız ve buna saygı duymak zorundayız. Tırpan, halen bizim sözleşmeli oyuncumuz ve bonservisi bizde. Herhangi bir yere gitmedi, gidecek olursa da bunu oturup yönetimle konuşur ona göre bir karar verilir. Ama kulübümüzün bulunduğu ortam nedeniyle göndermek gibi bir durum yok" dedi.

"KİRALIK GÖNDERDİĞİMİZ OYUNCULAR STATÜ GEREĞİ GERİ GELEMİYORLAR"

Kiralık giden oyuncuların statü gereği geri gelmelerinin söz konusu olmadığının altını çizen Çapa, "Kiralık oyuncularımızın ise statü gereği dönme durumları söz konusu değil. Çünkü transfer sözleşmesi olduğu için ve kulüpleriyle sözleşmeleri devam ettiği için bu oyuncuları bizim çağırma gibi bir durumumuz yok. Biz bunun araştırmasını hem TFF'den hem de UEFA'dan daha öncede yapmıştık ve maalesef olumsuz yanıt aldık. Türkiye'nin FIFA'da raporları çok iyi değil. Yani bunu belki bir tane oyuncuyla yapabilirsiniz ama birden fazla oyuncu olduğu zaman FIFA'nın buna izin vermeyeceğini söylediler" diye konuştu.

Son olarak takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Çapa, "Sakat oyuncularımızın günlük olarak sağlık ekibinden raporları hazırlanıyor. Kimler takımla çıkabilir, kimler bireysel çalışabilir, kimlerin sağlık ekibiyle çalışması gerekiyor. Bunun listesi önümüze geliyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan oyuncularımız Marc Bola ve Zeki Yavru. Bugün ve yarın yapılacak idmana göre hocamız değerlendirip ona göre kadroya alıp almamakta karar verecektir. Ama tam net bilgiyi idmandan bir saat önce sağlık ekibimiz hocamıza veriyor. Yine oyuncumuz Taylan Antalyalı da takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı" açıklamasında bulundu.