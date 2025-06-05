Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan
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İtalyan futbolcu Mario Balotelli, eski kulübü Adana Demirspor'a karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra İtalya'ya dönen Balotelli, mavi-lacivertli kulübün ödeme yapması gereken 3.1 milyon euro tazminatı kazandı. Balotelli, Adana Demirspor'da 51 maçta 26 gol atıp 8 asist yapmıştı.

Küme düşen ve transfer yasağı bulunan Adana Demirspor'a bir kötü haber de Mario Balotelli'den geldi. Adana'dan ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olan İtalyan golcü bu sezon sadece 56 dakika şans buldu.

DAVAYI KAZANDI

Adana Demirspor'da yakın zamanda 2 dönem forma giyen Mario Balotelli alacakları nedeniyle kulübe dava açtı. TV Dello Sport'un haberine göre Balotelli, Adana Demirspor'a açtığı davayı kazandı.

Mario Balotelli, Adana Demirspor'a açtığı davayı kazandı

3.1 MİLYON EURO TAZMİNAT

Karara göre Adana Demirspor, Balotelli'ye 3 milyon 150 bin euro ödeme yapacak. Adana Demirspor'da 51 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu 26 gol atarken 8 asist yaptı. 34 yaşındaki Balotelli'nin şu anki değeri 460 bin euro olarak ifade ediliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Külhanbeyi Murat Sancak'ın havasından geçilmiyordu. Kaprisleri yüzünden koskoca kulübü bitirdi. Birilerine yaranacağım diye takımı sahadan çekti. Ama bu tip adamlar bir şekilde evirir çevirir bu işten sıyırır ve olan koca şehrin takımına olur.

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