Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen ve transfer yasağı bulunan Adana Demirspor'a bir kötü haber de Mario Balotelli'den geldi. Adana'dan ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olan İtalyan golcü bu sezon sadece 56 dakika şans buldu.

DAVAYI KAZANDI

Adana Demirspor'da yakın zamanda 2 dönem forma giyen Mario Balotelli alacakları nedeniyle kulübe dava açtı. TV Dello Sport'un haberine göre Balotelli, Adana Demirspor'a açtığı davayı kazandı.

3.1 MİLYON EURO TAZMİNAT

Karara göre Adana Demirspor, Balotelli'ye 3 milyon 150 bin euro ödeme yapacak. Adana Demirspor'da 51 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu 26 gol atarken 8 asist yaptı. 34 yaşındaki Balotelli'nin şu anki değeri 460 bin euro olarak ifade ediliyor.