2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveçli biatloncu Maren Kirkeeide, kadınlar 7,5 kilometre sprint kategorisinde altın madalya kazanarak ilk sırayı aldı. Fransız sporcular gümüş ve bronz madalya ile podyumu tamamladı.
İtalya'daki organizasyonun 8. gününde biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprint yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.
Maren Kirkeeide, 20 dakika 40.8 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Bu kategoride Fransız sporcular, podyumu tamamladı. Oceane Michelon, 3.8 saniye saniye geride gümüş, Lou Jeanmonnot ise 23.7 saniye farkla bronz madalya aldı.
