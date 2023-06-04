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Marek Hamsik'in imzalı forması Trabzonspor müzesinde

Marek Hamsik'in imzalı forması Trabzonspor müzesinde

Spor Haberleri

Trabzonspor'un Corendon Alanyaspor'u 5-1 yendiği maçta futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'in giydiği forma, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor'da futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak oyuncu Marek Hamsik'in karşılaşmada giydiği forma, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'nde yerini aldı.

Trabzonspor Kulübünce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda, Marek Hamsik'in Corendon Alanyaspor maçında giydiği ve imzaladığı forması, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne asıldı.

"Grande'nin imzalı forması en değerlilerimiz arasında, müzemizde." başlığıyla yapılan paylaşımda, imzalı formanın müze için özel olarak hazırlanıp duvara asılması görüntülerine yer verildi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor

Trabzonspor Ekinci Spor Haberler

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