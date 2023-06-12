Mardin Midyat'ta Spor Kompleksi Hizmete Açıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat ilçesinde içerisinde halı saha, basketbol, voleybol ve tenis kortu bulunan spor kompleksini hizmete sundu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocuk ve gençlerin serbest zamanlarını sporla geçirmelerini sağlamak, sağlıklı bir yapıya kavuşturmak ve sporu bir yaşam biçimi haline getirmek amacıyla özellikle genç nüfusun yoğun olduğu 3100 nüfusa sahip Midyat ilçesi Acırlı mahallesinde 10 yıl önce başlatılan ancak bitirilemeyen spor kompleksi için başlattığı çalışmaları tamamladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat ilçesinde içerisinde halı saha, Basketbol, voleybol ve tenis kortu bulunan spor kompleksini hizmete sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocuk ve gençlerin serbest zamanlarını sporla geçirmelerini sağlamak, sağlıklı bir yapıya kavuşturmak ve sporu bir yaşam biçimi haline getirmek amacıyla özellikle genç nüfusun yoğun olduğu 3100 nüfusa sahip Midyat ilçesi Acırlı mahallesinde 10 yıl önce başlatılan ancak bitirilemeyen spor kompleksi için başlattığı çalışmaları tamamladı.

İçerisinde halı saha, voleybol, basketbol ve tenis kortu bulunan spor kompleksi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Acırlı mahallesinin çocuk ve gençleri, spor kompleksinde futbol, voleybol, basketbol ve tenis oynamanın tadını çıkarmaya başladı.

Mahalle sakinleri, hizmeti mahalleye kazandıranlara teşekkür etti.