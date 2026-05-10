Mardin'de çifte şampiyonluk coşkusu

Mardin'de, Mardinspor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi ve Galatasaray'ın Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte büyük kutlamalar yapıldı. Taraftarlar sokakları doldurarak coşkularını gösterdi.

TFF 2. Lig play-off finalinde rakibi Muşspor'u 2-1 mağlup eden Mardinspor, 18 yıllık hasrete son vererek Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Tarihi zaferin ardından kentte büyük sevinç yaşandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Mardin sokakları kırmızı-lacivert renklere büründü. Taraftarlar araç konvoyları oluştururken, meşaleler yakıldı, tezahüratlar gece boyunca sürdü. Kentin birçok noktasında yüzlerce kişi şampiyonluğu kutlamak için meydanlarda toplandı.

Mardin'de aynı gece bir başka şampiyonluk sevinci daha yaşandı. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da kentte kutlamalara katılarak geceye ayrı bir renk kattı.

Mardin'de hem Mardinspor'un yıllar sonra gelen tarihi başarısı hem de Galatasaray'ın şampiyonluğu nedeniyle adeta çifte bayram havası yaşandı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, kent merkezinde renkli görüntüler oluştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
