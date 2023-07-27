Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmasını Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirdiklerini söyledi. Uzunköprü, futbolcuların aşırı sıcaklara rağmen özverili ve istekli olmalarının kendilerini sevindirdiğini kaydetti. Yeni transferlerle ilgili de konuşan Uzunköprü, takımın başarılı olması için aile ortamının sağlanması gerektiğini belirtti.

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmasını Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uzunköprü yaptığı açıklamada, futbolcuların aşırı sıcaklara rağmen özverili ve istekli olmalarının kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Yeni transferlerle ilgili de konuşan Uzunköprü, "İlk etap kamp çalışmamız çok güzel bir ortamda gerçekleşiyor. Önemli noktalara yaptığımız transferlerin ilk etaba yetişmesi çok önemli. Şu an antrenmanda denediğimiz futbolcular da var. Futbolcularımın performansından memnunum. Ama yapacağımız değerlendirmeler neticesinde başka takviyeler muhakkak olacak." ifadelerini kullandı.

Uzunköprü, ağustos ayının ilk haftasında ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya gideceklerini aktararak, takımın başarılı olması için aile ortamının sağlanması gerektiğini belirtti.

Hem teknik heyetin hem de takım içindeki tecrübeli oyuncuların gençlere tecrübelerini aktarması gerektiğine işaret eden Uzunköprü, "Gençler de sürekli takımdaki tecrübeli futbolcularla diyalog içerisinde olmalı. Umarım teknik heyet, yönetim, futbolcular, personel, birlikte çok güzel bir aile ortamı oluşturup, başarıyı yakalayacağız." dedi.