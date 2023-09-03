Mardin 1969 Spor ve TPAO Batman Petrol Spor Hazırlık Maçında Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor ile 2. Grup'ta bulunan TPAO Batman Petrol Spor arasında oynanan hazırlık maçı 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşma eşitlikle tamamlandı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, 2. Grup'ta bulunan TPAO Batman Petrol Spor ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Mardin 1969 Spor, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda hazırlık maçında TPAO Batman Petrol Spor'u konuk etti.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşma, iki takımın ikinci yarıda bulduğu gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor