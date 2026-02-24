Haberler

Mardin 1969 Spor'un cezası 2 maça düşürüldü

TFF Tahkim Kurulu, Mardin 1969 Spor'un 3 maçlık seyircisiz oynama cezasını 2 maça düşürdü. Cezanın tamamlandığı bildirildi ve 1 Mart 2026'daki karşılaşmada taraftarların stada alınacağı açıklandı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor'un 3 maçlık seyircisiz oynama cezası 2 maça düşürüldü.

Kulübün açıklamasında, TFF Tahkim Kurulu'nca daha önce verilen 3 resmi müsabakanın seyircisiz oynanması cezasının 2 maça indirildiği ve cezanın tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "1 Mart 2026 Pazar günü saat 13.00'te 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak Mardin 1969 Spor-Adanaspor karşılaşmasında seyircisiz oynama kararı kaldırılmıştır. Taraftarımız tribündeki yerini alacaktır" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
