Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar ve hazırlık maçlarıyla takımın formunu korumaya çalışacaklar.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediyespor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

3'üncü lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı 2'nci hafta maçının hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından dar alanda pas çalışmaları yapan oyuncular, idmanı şut çalışmalarıyla tamamladı.

Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediyespor maçı hazırlıklarını Diyarbakır ekibi Bağlar Belediyespor ile yarın Diyarbakır'da yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. Kırmızı-lacivertli takım 17 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da karşılaşacak.