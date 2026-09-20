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Mardin 1969 Spor, sahasında Kayserispor'a 1-0 yenildi, gol 68'de geldi

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Mardin 1969 Spor, sahasında Kayserispor'a 1-0 yenildi, gol 68'de geldi
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Trendyol 1. Lig 8. hafta maçında Mardin 1969 Spor, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kayserispor, 68. dakikada Daniel Moreno'nun golüyle galip ayrıldı.

Trendyol 1. Lig 8. hafta maçında Mardin 1969 Spor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Reşat Onur Çoşkunses yönetti. Kayserispor, 68. dakikada Daniel Moreno'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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