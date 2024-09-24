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Mardin 1969 Spor, Polatlı Belediye Spor Maçına Hazırlanıyor

Mardin 1969 Spor, Polatlı Belediye Spor Maçına Hazırlanıyor
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Mardin 1969 Spor, Cumartesi günü Etimesgut'ta Polatlı Belediye Spor ile yapacağı maça hazırlıklarına başladı. Ligde 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Mardin, galibiyet hedefliyor.

MARDİN 1969 Spor, 3'ncü Lig 4. haftasında Cumartesi günü saat 15.30'da Etimesgut Şehir Stadında; Ankara temsilcisi Polatlı Belediye Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Pazar günü kendi sahasında karşılaştığı Bursa Nilüfer Spor ile golsüz berabere kalan Mardin 1969 Spor, Ankara deplasmanında karşı karşıya geleceği Polatlı Belediye Spor maçında galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar, "Kendi saha ve seyircimiz önünde yaptığımız puan kaybını Ankara deplasmanında telafi edeceğimize inanıyorum" dedi.

Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Mardin Spor, topladığı 7 puan ile 5. Sırada bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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