Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Akan: Play-Off'u garantiledik

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Bülent Akan, Kahramanmaraş İstiklal Spor karşısında elde ettikleri zaferle play-off'u tamamen garantilediklerini açıkladı. Akan, takımın karakterini göstereceğini belirtti.

MARDİN 1969 Spor Teknik Direktörü Bülent Akan, "Bugün itibarıyla play-off'u tamamen garantiledik. Bu bizim için çok değerli. Takım olarak bir karakter ortaya koyacağımızı söylemiştik" dedi.

Kahramanmaraş İstiklal Spor karşılaşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Mardin 1969 Spor Kulübü Teknik Direktörü Bülent Akan, geçen hafta beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Şampiyonluk hedefinden uzaklaştık. Bu nedenle elimizde play-off hedefi kaldı. Bugün de ciddi bir rakibe karşı önemli bir sınav verdik. Oyunu domine eden ve daha fazla gol pozisyonuna giren taraf bizdik. Bünyamin, Mert Miraç, Mücahit ve Şahverdi sakatlıktan döndü. Bu oyuncularımızın fiziksel olarak hazır hale gelmesi için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

'PLAY-OFF'TA GÜÇLÜ RAKİPLERLE KARŞILAŞACAĞIZ'

Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibin baskı kurduğunu ifade eden Akan, "İkinci yarının ortalarında rakip yüklendi, biz de fiziksel olarak bir düşüş yaşadık ve golü yedik. Ancak yaptığımız hamlelerle doğru zamanda golü bulduk. Şükürler olsun, kazandık. Bugün itibarıyla play-off'u tamamen garantiledik. Bu bizim için çok değerli. Takım olarak bir karakter ortaya koyacağımızı söylemiştik. Geride kalan 5 maçta 4 galibiyet aldık, sadece Bursaspor'a mağlup olduk. Kendilerini şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyorum. İyi bir takımız. Play-off'ta da güçlü rakiplerle karşılaşacağız. O zamana kadar sakat oyuncularımızı hem fiziksel hem mental olarak hazır hale getirebilirsek, önemli işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
