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Mardin 1969'a Polonyalı orta saha takviyesi

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tonio Teklic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tonio Teklic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, Polonya'nın Widzew Lodz takımında forma giyen Teklic'in bonservisinin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Teklic'in takıma önemli katkılar sunmasının beklendiği vurgulanan açıklamada "Teklic'e, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, anlaşmanın futbolcumuza, kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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