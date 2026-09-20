Mardin 1969 Spor, Metro Holding Kayserispor'a evinde 0-1 yenildi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Metro Holding Kayserispor'a 0-1 mağlup olan Mardin 1969 Spor'un teknik sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, "Bu akşam kendi seyircimizin önünde mağlup olmak istemezdik ama futbol içerisinde bunlar olabiliyor." dedi.

Albayrak, 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lider ve güçlü bir takıma karşı mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Zor bir akşam geçirdiklerini kaydeden Albayrak, şöyle konuştu:

"Rakibimizin topla oynama yüzdesi çok yüksekti. Bunu maçtan önce biliyorduk. Daha çok rakipten kaptığımız toplardan, geçişlerden gol bulmaya çalıştık. Planımız o yöndeydi. Rakibin gerçekten güçlü, kaliteli ayakları ve iyi oyuncuları var. Buna rağmen pozisyon bulduk. Net diyebileceğimiz birkaç pozisyonumuz var ama pozisyon ve oyun üstünlüğü daha çok rakipteydi. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımız iyi bir mücadele gerçekleştirdi. Ellerinden gelen gayreti gösterdi. Söylediklerimizi yapmaya çalıştılar. Fakat futbolda her türlü sonuç var. Kendi seyircimizin önünde mağlup olmak istemezdik ama futbol içerisinde bunlar olabiliyor. Mağlup olduk, üzgünüz. Bu takım daha iyi işler yapabilecek güçte. Daha da iyi olabilecek bir takım. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyoruz."

Kayserispor cephesi

Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin de muhteşem bir deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını aktardı.

Çok az gol yemiş, çok disiplinli, yeni çıkmasına rağmen doğru bir planlama ile kurulmuş bir takıma karşı mücadele ettiklerinin altını çizen Gerin, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimiz, bütün analizlerde çözümü çok zor bir takımdı. Çok şükür bunu 3 puanla kapattık. Öncelikle sahada mücadele eden iki takımın da futbolcularını tebrik ediyorum. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. İnanılmaz disiplinli oynadılar. Çünkü burada birazcık havaya girip farklı oynamaya kalkarsanız Mardin 1969 Spor size cezayı keser. Onun için taktik disipline uyan çocuklarımı gerçekten kutluyorum. Mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Milli araya kayıpsız girmek istiyorduk. Bunu başardık, çok sevinçliyiz. Bu milli arada daha önce eksikliklerimizi nasıl tamamlarız diye düşünüyorduk, çalışacağız, eksikliklerimizi tamamlayacağız ve daha iyi bir Kayserispor ortaya çıkaracağız. Çok zor bir ligde oynuyoruz. İnanılmaz takımlar var. Her takım birbirini yenebilir. Onun için gerçekten keyifli bir lig oluyor."

Kaynak: AA