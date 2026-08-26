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Mardin 1969 Spor, İngiliz Kanat Mallik Wilks ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Mardin 1969 Spor, İngiliz Kanat Mallik Wilks ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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TFF 1'inci Lig ekibi Mardin 1969 Spor, 27 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu Mallik Wilks'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Wilks ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, oyuncunun tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle takım hedeflerine katkı sağlayacağı ifade edildi. Transfer için hazırlanan videoda ise Wilks'in Mardin'de yaşlı bir vatandaşla tavla oynadığı ve çocuklarla top oynadığı görüntüler yer aldı.

MARDİN 1969 Spor, sağ kanat İngiliz futbolcu Mallik Wilks ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, kadro yapılanması kapsamında İngiliz futbolcu Mallik Wilks'i transfer etti. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki profesyonel futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mallik Wilks ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Mallik Wilks'e kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Öte yandan, transfere ilişkin kulüp video hazırladı. Görüntülerde, Wilks'in Mardinli yaşlı biriyle tavla oynadığı, sonra çocuklarla meydanda top oynadığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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