Haberler

Mardin 1969 Spor Kulübü 2 bin 500 destek paketini taraftarların satışına sundu

Mardin 1969 Spor Kulübü 2 bin 500 destek paketini taraftarların satışına sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin 1969 Spor Kulübü, kulübe gelir sağlamak ve şehirle olan bağı güçlendirmek amacıyla özel olarak tasarlanan 2.500 destek paketini satışa sundu. Paketler, forma, atkı, anahtarlık ve kalemden oluşuyor ve 25 bin liradan satılmakta.

Mardin 1969 Spor Kulübü 2 bin 500 destek paketini taraftarların satışına sundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mardin 1969 Spor yönetimi tarafından kulübe gelir sağlamak ve şehirle olan bağı daha da güçlendirmek amacıyla destek paketi hazırlandığı belirtildi.

2025-2026 sezonuna özel olarak tasarlanan forma, atkı, anahtarlık ve kalemden oluşan paket 25 bin liradan satışa sunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Biz sahada bu arma için mücadele ederken, arkamızda bu şehrin varlığını hissetmek istiyoruz. Omuz omuza verildiğinde bu yol daha güçlü, bu inanç daha büyük olur. Bu birlikteliği büyütmek adına 2 bin 500 destek paketi taraftarların satışına sunulmuştur. Alınan her paketin, kulübün yürüyüşünde 'ben de varım' demenin en net ifadesidir. Unutmayalım: Hedefimiz 1."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Yıkıma gelen polise direnip bıçakla kendisine zarar verdi

Polis ordusunu karşısında görünce bir anda bıçağına sarıldı
Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mekke'de Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
title