Mardin 1969 Spor Kulübü 2 bin 500 destek paketini taraftarların satışına sundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mardin 1969 Spor yönetimi tarafından kulübe gelir sağlamak ve şehirle olan bağı daha da güçlendirmek amacıyla destek paketi hazırlandığı belirtildi.

2025-2026 sezonuna özel olarak tasarlanan forma, atkı, anahtarlık ve kalemden oluşan paket 25 bin liradan satışa sunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Biz sahada bu arma için mücadele ederken, arkamızda bu şehrin varlığını hissetmek istiyoruz. Omuz omuza verildiğinde bu yol daha güçlü, bu inanç daha büyük olur. Bu birlikteliği büyütmek adına 2 bin 500 destek paketi taraftarların satışına sunulmuştur. Alınan her paketin, kulübün yürüyüşünde 'ben de varım' demenin en net ifadesidir. Unutmayalım: Hedefimiz 1."