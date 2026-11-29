Mardin 1969 Spor, Keçiörengücü kupa maçı hazırlığına Muğla'da başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Muğla'da başladı. Dün ligde Muğlaspor ile karşılaşan ekip, Mardin'e dönmeden Muğla'da çalıştı; kupa maçı 2 Aralık'ta Ankara'da oynanacak.
Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda deplasmanda oynayacağı Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre dün ligin 16. haftasında deplasmanda Muğlaspor ile karşılaşan kırmızı-lacivertli ekip, Mardin'e dönmeden kupa mesaisine Muğla'da start verdi.
Muğla Sıtkı Koçman Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Aynı ligde mücadele eden Mardin 1969 Spor ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü, 2 Aralık saat 13.30'da Ankara'daki Aktepe Stadı'nda kupa mücadelesinde karşılaşacak.