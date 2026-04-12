Haberler

Mardin 1969 Spor, Kahramanmaraş İstiklal Spor'u yenerek Play-Off'u garantiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor, evinde karşılaştığı Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 2-1 mağlup ederek sezonun bitimine haftalar kala play-off oynamayı garantiledi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadı'nda Kahramanmaraş İstiklal Spor'u konuk etti. Taraftar desteğiyle maça hızlı başlayan Mardin temsilcisi, 40'ıncı dakikada Miraç Acer'in asisti ve Mert Miraç Altıntaş'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golle Mardin 1969 Spor, soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Karşılaşmanın ikinci devresinde Kahramanmaraş İstiklal Spor, 70'inci dakikada Hasan Kılıç'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Mardin 1969 Spor, 86'ncı dakikada Abdullah Aydın'ın asisti ve Mustafa Şengül'ün kafa golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma 2-1'lik skorla sona erdi. Bu galibiyetle puanını 67'ye yükselten Mardin 1969 Spor, sezonun bitimine haftalar kala play-off oynamayı garantiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

