Mardin 1969 Spor, Isparta 32 Spor deplasmanına hazırlanıyor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor, 8 Mart Pazar günü Isparta 32 Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mardin ekibi, 27'nci hafta hazırlıklarına devam ederken, ligde 3'üncü sırada yer alıyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 27'nci hafta mücadelesinde Mardin 1969 Spor, deplasmanda karşılaşacağı Isparta 32 Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde üst sıralardaki yerini koruyan Mardin temsilcisi, 8 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Mardin 1969 Spor, 55 puanla 3'üncü sırada bulunurken, ev sahibi Isparta 32 Spor ise 42 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Isparta Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka pazar günü saat 13.00'te başlayacak.

Ligde etkili bir performans sergileyen Mardin ekibi, geride kalan haftalarda rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 19 gol gördü. Isparta 32 Spor ise ligde oynadığı maçlarda 50 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü.

