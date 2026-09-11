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Mardin 1969 Spor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idmana futbolcular, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: AA
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