Haberler

Mardin 1969 Spor, Ganalı Baba Alhassan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Mardin 1969 Spor, Ganalı Baba Alhassan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig’in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen Ganalı ön libero Baba Alhassan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen Ganalı ön libero Baba Alhassan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Mardin 1969 Spor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertli ekip, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen Baba Alhassan'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Baba Alhassan'a kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

Kahreden olay! Belediye özel kalem müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu

Serengeti değil Türkiye! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti

Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk işi bu oldu

Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk işi bu oldu! Tüm ekibiyle gitti
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu