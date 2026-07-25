Mardin 1969 Spor, Ganalı Baba Alhassan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen Ganalı ön libero Baba Alhassan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Mardin 1969 Spor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertli ekip, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen Baba Alhassan'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Baba Alhassan'a kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı