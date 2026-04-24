Mardin 1969 Spor, Fethiyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, sezonun son maçında yarın saat 15.00'te Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda konuk edeceği Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hafta başından itibaren Hamzabeyli Antrenman Tesisleri'nde maça hazırlanan Mardin ekibi, maç öncesi son antrenmanını ise bugün Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptı. Futbolcular, idmanda düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, pas organizasyonları ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Grupta 70 puanla 2'nci sırada yer alan Mardin 1969 Spor, ligin bitmesiyle play-off maçlarına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı