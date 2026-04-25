Mardin 1969 Spor-Fethiyespor: 0-0

MARDİN 1969 Spor, 2'nci Lig'in son haftasında konuk ettiği Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, 34'üncü hafta müsabakasında Fethiyespor'u konuk etti. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda hakem Alp Tanırgan'ın düdük çaldı. Tanırgan'ın yardımcılıklarını Ali Gün ve Emrah Altındağ üstlendi. Mardin 1969 Spor maça, "Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Mücahit Can Akçay, Mert Miraç Altıntaş, Şahverdi Çetin, Bünyamin Balat, Mustafa Şengül, Barış Sağır, Mehmet Manış, Miraç Acer" ilk 11 ile çıktı.

İki takım da girdikleri gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla puanını 71'e yükselten ev sahibi ekip ligi ikinci sırada tamamladı. Mardin 1969 Spor'un play-offtaki rakibi ise sezonu 5'inci sırada tamamlayan Kahramanmaraş İstiklal Spor oldu.

TEKNİK DİREKTÖR AKAN: SEZONU 2'İNCİ BİTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM

Ligi ikinci sırada bitirdikleri için mutlu olduklarını dile getiren Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Bülent Akan, "Son maçtı bildiğiniz gibi, Fethiye takımına baktığınız zaman gerçekten ikinci yarı form grafiği çok iyi önemli çıkış yapmış bir takım, kaliteli oyuncuları var, Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Gerçekten çok fazla pozisyona girdik. Maalesef gol atamayınca berabere kaldık. Kötü mü değil, iyi mi yine de değil. Sezonu 2'inci bitirdiğimiz için mutluyum. Hepsini kutluyorum. Önümüze bakacağız. Play-off sürecinde de 2 ile 5'inci sıradaki takımlar eşleşiyor. Şu anda Kahramanmaraş İstiklal Spor ile eşleşmiş durumdayız. İlk maçı 30 Nisan'da Maraş'ta oynayacağız. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Umut ediyorum ki, ilk maçı çok iyi oynayacağız ve kazanacağız. Eleyeceğiz rakibimizi" dedi.

