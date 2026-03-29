Bülent Akan: Bu galibiyet bütün Mardin'e armağan olsun

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Bülent Akan, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor'u 1-0 yenerek 3. galibiyetlerini aldıklarını belirtti ve bu başarıyı tüm Mardin'e armağan etti.

MARDİN 1969 Spor Teknik Direktörü Bülent Akan, "3 maç önce geldik. Allah'a çok şükür 3'te 3 yaptık. Bu galibiyet bütün Mardin'e armağan olsun" dedi.

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Bülent Akan, 1-0 galip ayrıldıkları Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor maçı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akan, "Buraya 3 maç önce geldik. Allah'a çok şükür 3'te 3 yaptık. Aksaray takımına baktığımız zaman takım savunmasını iyi yapan bir ekip. Hızlı hücumlara çıkan bir ekip. Bu maçta da disiplinli oynadılar. Hani 'biz unumuzu eledik, hiç önemli değil' modunda sahaya çıkmadılar. Biz maça iyi hazırlanmıştık. İlk yarı ve ikinci yarıda 4-5 net pozisyonumuz var. Onları değerlendirseydik bugün çok farklı bir skor elde edebilirdik. Ligin boyu kısaldı, çocuklar stres yaşayabiliyorlar. Bunun için o golleri kaçırdık diye düşünüyorum. Çok fazla pozisyon vermedik. İki tane git gel oyuna döndüğü için oldu. Çocukları kutluyorum. Bu galibiyet tüm Mardin'e armağan olsun" dedi.

Maçın tek golünü atan Miraç Acer ise, "Maçı kazandığımız için mutluyuz. Çok şükürler olsun 3 puanı aldık. Hedefimizden hiçbir şekilde kopmadık. Gol atmak tabi önemli ama önemli olan maçı kazanmak. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde Bursaspor maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp oradan da galibiyet almak istiyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
