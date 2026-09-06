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Mardin 1969 Spor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Mardin 1969 Spor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Trendyol 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de evinde Bodrum Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Mardin 1969 Spor, son antrenmanını Hamzabeyli Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular; ısınma, kondisyon, pas, top kapma ve dar alanda çift kale maç çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-lacivertliler, taraftar desteğiyle galibiyet hedefliyor.

MARDİN 1969 Spor, Trendyol 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında evinde oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

1'inci ligde mücadele eden Mardin 1969 Spor, yarın saat 20.00'de Bodrum Futbol Kulübü ile evinde karşılaşacak. Kırmızı-lacivertliler, maç öncesinde son antrenmanı Artuklu ilçesindeki Hamzabeyli Antrenman Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde idman ısınma hareketleriyle başlarken futbolcular kondisyon, pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan Mardin 1969 Spor, maç saatini beklemeye başladı. Mardin temsilcisi, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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