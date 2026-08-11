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Mardin 1969 Spor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Mardin 1969 Spor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ahmet Cingöz, Ümraniyespor maçındaki 1 puanın değerli olduğunu, Antalyaspor karşısında 3 puan hedeflediklerini söyledi.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-lacivertliler, 16 Ağustos Pazar günü kendi sahasında oynayacağı müsabaka için teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabey Tesisleri'nde toplandı.

İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında Ümraniyespor karşısında aldıkları 1 puanın oldukça kıymetli olduğunu söyledi.

Takımın durumundan memnun olduğunu ifade eden Cingöz, şöyle konuştu:

"Ümraniyespor maçı pozisyon zenginliği açısından da yüksek bir maçtı. Verdiğimiz pozisyonlar da oldu ama çok net kaçırdığımız pozisyonlar da var. Maçı izleyen herkese keyif verdiğimizi düşünüyorum. Daha adaptasyon dönemindeyiz. İlk maç iyi bir görüntü olmuş olsa da bunun daha iyisini yapacağız. Çünkü daha yeni bir takımız. 16 futbolcu bu takıma katılmış oldu. İlk defa bu ülkeye gelmiş oyuncular var. Hatta daha ötesine gideyim. Mardin'i ilk defa bugün gören futbolcularım var. Takımımın şu anki sinerjisinden, birlik ve beraberliğinden memnunum."

İlerleyen dönemlerde çok daha iyi bir Mardinspor izleteceklerine inandığını belirten Cingöz, "Antalyaspor maçına da bakınca içeride oynayacağımız maçta kesinlikle 3 puan için sahada olacağız. Rakibimizin ne kadar değerli oyunculardan kurulu olduğunu biliyoruz. Nasıl güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Ona göre hazırlıklarımıza bugün başlıyoruz. İnşallah tempolu bir oyunla 3 puanı alacağız." diye konuştu.

Tecrübeli defans oyuncusu Uğur Adem Gezer de izinden döndüklerini ve bugün itibarıyla Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Gezer, Antalyaspor karşısında hedeflerinin mutlak 3 puan olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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