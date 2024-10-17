Mardin 1969 Spor, Ağrıspor maçına hazırlanıyor

Salih KESKİN / MARDİN, - MARDİN 1969 Spor, TFF 3. Lig 4. Grup 7. haftasında Ağrıspor'u konuk edecek. Mardin 1969 Spor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen idman, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından futbolcular 3 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Antrenmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar yapan Mardin temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı lacivertlilerin Ağrıspor müsabakası 20 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynayacak. Mardin'de kozlarını paylaşacak iki doğu takımının en son karşılaştıkları müsabaka Mardin 1969 Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. 14 puanla 2'nci sırada bulunan Mardin 1969 Spor'un rakibi Ağrıspor ise 6 puanla 11'inci sırada bulunuyor. Ligde oynanan son müsabakalarda Mardin 1969 Spor deplasmanda Büyükçekmece Tepecik Spor'u 3-0 mağlup ederken, Ağrıspor kendi evinde Denizlispor'u 1-0 yenmişti.

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ulaş Ulusan, "Ağrıspor maçı zorlu geçecek. Hafta içinden beri yaptığımız çalışmalarda futbolcularımıza rakibimizi anlattık. Müsabakanın zorlu geçeceğini anlattık. Çünkü Ağrıspor bir çıkış yakalamak istiyor. Ama ben futbolcularıma güveniyorum ve bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligdeki iddiamızı sürdüreceğiz." dedi.