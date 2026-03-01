Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Volkan Bekiroğlu: Rotasyonlu bir kadroyla çıktık

MARDİN 1969 Spor Teknik Sorumlusu Volkan Bekiroğlu, "Rotasyonlu bir kadroyla çıktık. Çünkü 4 futbolcumuz ceza sınırındaydı. Önümüzdeki hafta çok önemli bir maçımız var. Onun için rotasyonlu bir kadroyla çıktık" dedi.

2'nci Lig Kırmızı Grup 26'ncı hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 5-0'lık net skorla mağlup etti. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan mücadele sonrası kırmızı-lacivertli camiada büyük sevinç yaşandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik sorumlu Volkan Bekiroğlu, "Bu tür maçlar hep zor olur. Sizler de çok iyi bilirsiniz. Ligin ilk maçında Malatya'da oynanan maçta Mardin 1969 Spor uzatmalarda gelen bir golle maçı kazanmıştı. Şu an Malatya, Adana'dan daha kötü durumda; maça çıkamıyorlar. Futbolcularımız bunun bilincindeydi. Hafta başından beri elimizden gelen her şeyi yaptık. Özellikle mental olarak iyi hazırlandık. Çünkü bu tarz maçları oynamak kolay değildir. Hazırlık maçı ortamında geçti, genç takımla çıktılar. Hakemler bazen çocukları diri tutma adına onların lehine olabiliyor. Bütün bu zorluklara rağmen futbolcularımız baştan sonuna kadar konsantrasyonlarını gösterdiler. İlk yarı skoru da yakalayınca maç biraz daha kolay geçti" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR'

Ceza sınırındaki futbolcular nedeniyle kadroda değişikliğe gittiklerini belirten Bekiroğlu, "Rotasyonlu bir kadroyla çıktık. Çünkü 4 futbolcumuz ceza sınırındaydı. Önümüzdeki hafta çok önemli bir maçımız var. Onun için rotasyonlu bir kadroyla çıktık. Az şans bulan arkadaşlarımızla bu maça devam ettik. Neticesinde kazasız bir maç geçti ve 3 puanı aldık. Geçen haftanın telafisi oldu. Geçen hafta mağlup olmuştuk ama iyi bir oyun ortaya koymuştuk. Pozisyona girdik ama sonuç odaklı sorun yaşadık. Hafta hafta, maç maç bakıyoruz. Haftaya Isparta maçı var. Bu maçla beraber inşallah hedeflediğimiz doğrultuda ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

