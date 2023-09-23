Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor ile berabere kaldı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin üçüncü haftasında konuk ettiği 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin üçüncü haftasında konuk ettiği 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı.
Mardin 1969 Spor, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 3'üncü haftasında Karadeniz ekibi 52 Orduspor'u konuk etti. 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mardin Spor'un golünü 9'uncu dakikada penaltıdan Serkan Köse kaydederken, Orduspor'un golünü ise 57'inci dakikada Mert Tunç attı. Karşılaşma, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor