Mardin 1969 Spor, 1461 Trabzonspor FK'yı 2-1 Mağlup Etti
2. Lig Kırmızı Grup 6'ncı hafta maçında Mardin 1969 Spor, evinde 1461 Trabzonspor FK'yı 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Mardin'in gollerini Mücahit Can Akçay ve Ahmet Ülük kaydetti, Trabzonspor'un tek golü ise Enes Karakuş'tan geldi.
2. Lig Kırmızı Grup 6'ncı hafta mücadelesinde Mardin 1969 Spor, Kızıltepe İlçe Stadı'nda konuk ettiği 1461 Trabzonspor FK'yı 2-1 yendi.
Maça hızlı başlayan ve taraftarının desteğini arkasına alan Mardin 1969 Spor, 30'uncu dakikada Mücahit Can Akçay ve 39'uncu dakikada Ahmet Ülük'ün golleriyle 2-0 öne geçerken, 1461 Trabzonspor FK ise 45+7'de Enes Karakuş ile bulduğu gol ile durumu 2-1'e getirdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca maç bu skorla bitti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor