Haberler

Mardin 1969 Spor, 1461 Trabzonspor FK'yı 2-1 Mağlup Etti

Mardin 1969 Spor, 1461 Trabzonspor FK'yı 2-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2. Lig Kırmızı Grup 6'ncı hafta maçında Mardin 1969 Spor, evinde 1461 Trabzonspor FK'yı 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Mardin'in gollerini Mücahit Can Akçay ve Ahmet Ülük kaydetti, Trabzonspor'un tek golü ise Enes Karakuş'tan geldi.

2. Lig Kırmızı Grup 6'ncı hafta mücadelesinde Mardin 1969 Spor, Kızıltepe İlçe Stadı'nda konuk ettiği 1461 Trabzonspor FK'yı 2-1 yendi.

Maça hızlı başlayan ve taraftarının desteğini arkasına alan Mardin 1969 Spor, 30'uncu dakikada Mücahit Can Akçay ve 39'uncu dakikada Ahmet Ülük'ün golleriyle 2-0 öne geçerken, 1461 Trabzonspor FK ise 45+7'de Enes Karakuş ile bulduğu gol ile durumu 2-1'e getirdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca maç bu skorla bitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea maçı sonrası İngiltere'de gündem Ferdi Kadıoğlu

Chelsea maçı sonrası İngiltere'de gündem Ferdi
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.