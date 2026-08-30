Mardin 1969, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında Ekenler Beton Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Mardin 1969, teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabey Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman yaptı. Isınma, atletik koşular ve top çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlanan idman, yarın devam edecek. Maç, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Salonda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, atletik koşuların ardından topla çalıştı. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.
Mardin 1969, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Mardin 1969 ile Sivasspor, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.