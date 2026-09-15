Mardin 1969, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-lacivertliler, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı müsabaka için teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabey Tesisleri'nde toplandı.

Atletik koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Mardin 1969 Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Alagöz Holding Iğdır FK maçında mağlubiyetle tanışmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını ve bütün futbolcularının aslanlar gibi mücadele ettiğini kaydeden Cingöz, şöyle konuştu:

"Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık ve taraftarlarımızı üzdük. İnşallah bunu Kayserispor maçında telafi etmek istiyoruz. Pazar günü sahamızda çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Şu anda lider durumdalar. Çok değerli oyunculardan oluşan bir kadroya sahipler ve büyük bir camiayı temsil ediyorlar. Ancak biz de iyi bir takımız. Bundan sonra eksiklerimizi daha net görüp onların üzerine gideceğiz. İyi yaptığımız şeyleri daha da geliştireceğiz. Analizlerimizde de bunları konuştuk. Daha dikkatli olup oyun ritmimizi yükselterek iyi sonuçlar almaya devam etmek istiyoruz. Bunun ilk yansımasını hafta sonu oynayacağımız Kayseri maçında göstereceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA