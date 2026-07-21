Mardin 1969, ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da devam ediyor.

Abant yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan kırmızı-lacivertli ekip, teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde çalıştı.

Akşam idmanıyla ikinci etap çalışmalarını tamamlayacak Mardin temsilcisinde Cingöz, gazetecilere, kampın ilk etabında altyapıdan gelen ve denemeye alınan oyuncularla fiziksel çalışmalar yürüttüklerini, ikinci etapta ise takımın oyun anlayışını takıma benimsetmeye odaklandıklarını anlattı.

Cingöz, transfer çalışmalarının planlanan şekilde sürdüğünü, lige yeni yükselen takım olmanın bazı zorluklarını yaşadıklarını söyledi.

Transferde aceleci davranmayacaklarının altını çizen Cingöz, "Biz transfer yapamıyor değiliz, doğru oyuncuyu seçiyoruz. Sadece kadroyu doldurmak için transfer yapmak istemiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. 3-4 kaliteli oyuncuyla temas halindeyiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu transferlerin tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Teknik adamlık kariyerinde uzun yıllardır bu ligde görev yaptığını hatırlatan Cingöz, "Bu sezon son yılların en güçlü 1. Ligi olacak. Çok büyük camialar aynı ligde mücadele edecek. Elbette bizim de hayallerimiz var. Ben her zaman yukarıyı hedefleyen bir teknik adam oldum. Oyuncularımın da hedefi ve hayali olan isimlerden oluşmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Gerçekçi hedeflerle hareket edeceklerini vurgulayan Cingöz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mardin 1969'un ligde sıkıntı yaşamayan, güçlü bir yapı oluşturan takım haline gelmesini istiyoruz. Sonrasında hedefler zaten büyüyecektir. Genç ve çok istekli bir başkanımız, hırslı bir yönetimimiz ve büyük taraftar desteğimiz var. Mardin 1969 armasını taşıyan herkesin hayali her zaman zirvedir ancak ilk yılımızda önceliğimiz güçlü bir temel oluşturmak. Bunu başardığımızda gelecekte çok daha büyük hedeflerin peşinden koşacağımıza inanıyorum."