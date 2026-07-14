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Mardin 1969, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, Bolu'nun Abant bölgesinde ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Takım, 23 Temmuz'a kadar burada hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Haziran'da Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan kırmızı-lacivertli ekibin, 3 günlük iznin ardından dün Abant'ta yeniden toplandığı belirtildi.

Kırmızı-lacivertli ekibin 23 Temmuz'a kadar Abant'taki ikinci etap kampını sürdüreceği kaydedildi.

Takımın, verilecek aranın ardından 27 Temmuz'da sezon hazırlıklarının son bölümüne başlayacağı vurgulanan açıklamada, kırmızı-lacivertli ekibin ligin ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile yapacağı maça kadar hazırlıklarını Bolu'da sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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