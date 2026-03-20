Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku

Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Marco Asensio, İspanya Milli Takımı kadrosuna davet edilmedi.

FORMUNA RAĞMEN LİSTE DIŞI KALDI

Sarı-lacivertli ekipteki başarılı grafiğine rağmen kadroda yer bulamayan Asensio'nun dışarıda kalması sürpriz olarak değerlendirildi.

TARTIŞMA YARATTI

Yıldız futbolcunun milli takım dışında bırakılması futbol kamuoyunda tartışma yarattı. Teknik heyetin tercihi merak konusu oldu.

36 MAÇTA 13 GOL, 14 ASİST

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.