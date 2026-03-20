Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sergilediği başarılı performansa rağmen İspanya Milli Takımı kadrosuna davet edilmedi. Asensio'nun milli takım dışında bırakılması futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.
FORMUNA RAĞMEN LİSTE DIŞI KALDI
TARTIŞMA YARATTI
Yıldız futbolcunun milli takım dışında bırakılması futbol kamuoyunda tartışma yarattı. Teknik heyetin tercihi merak konusu oldu.
36 MAÇTA 13 GOL, 14 ASİST
Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.