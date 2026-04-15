Marco Asensio'nun Çaykur Rizespor maçında oynaması beklenmiyor

SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmada İspanyol futbolcu Marco Asensino'nun forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Nisan Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda, iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından noktalandı.

Beşiktaş ile oynanan derbi maçta yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve Kayserispor deplasmanında takımdan uzak kalan Marco Asensio'nun tedavisi devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun, Çaykur Rizespor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor. Bir süredir formasından uzak kalan İsmail Yüksek, takımla birlikte çalıştı. Aktif dinlenme süreci geçiren Milan Skriniar ise özel program eşliğinde bireysel olarak saha çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

