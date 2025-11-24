Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio yaptıklarıyla lige damga vurmaya devam ediyor.

RİZE'YE KARŞI 2 GOL, 1 ASİT

Asensio, son olarak takımının Rizespor karşısında 2-0 geriden gelip 5-2 kazandığı maçta 2 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı. İspanyol yıldız, bu sezon çıktığı 13 maçta 6 gol, 2 asistlik skor katkısına ulaştı.

HEDEFİ İSPANYA İLE DÜNYA KUPASI

Asensio, bu performansının ardından yeniden İspanya Milli Takımı hayali kurmaya başladı. 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki yüksek performansını sürdürerek İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin dikkatini çekmek ve Dünya Kupası öncesi kadro için önemli bir seçenek olabileceğini göstermek istiyor. Asensio, İspanya Milli Takımı ile son maçına 2023 yılında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan karşısında çıkmıştı.

İSPANYA PERFORMANSI

İspanya Milli Takımı'nda 38 kez sahaya çıkan 29 yaşındaki yıldız, bu maçlarda rakip ağlara 2 gol atmayı başardı.