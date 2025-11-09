Haberler

Marco Asensio Kayserispor'u Unutmadı: 1 Gol, 1 Asist ile Formda

Marco Asensio Kayserispor'u Unutmadı: 1 Gol, 1 Asist ile Formda
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Kayserispor maçında 1 gol atarak ligdeki son 4 müsabakada 3 gol ve 1 asistle dikkat çekti. Asensio, bu performansıyla takımına önemli katkılar sağladı.

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Kayserispor maçında rakip fileleri 1 kez havalandırırken, ligdeki son 4 müsabakada 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 38. dakikasında ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Talisca'nın pasında ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligde 8. maçına çıkan Asensio, 4. kez gol sevinci yaşadı.

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz hafta derbide de ağları sarsarken, Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarında gol kaydetti. Gaziantep FK maçında da 1 asist yapan Marco Asensio böylece son 4 maçta da skor katkısı yaptı.

Asensio, Kayserispor'a karşı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
