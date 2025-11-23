Haberler

Marcao: Kerem, benim yapmayacağım bir şey yaptı

İSPANYA ekibi Sevilla'da forma giyen Marcao, " Fenerbahçe'ye karşı olan maçlar, çok farklı ve büyük maçlardır. Birçok farklı şey içerir. Haftaya Galatasaray'ın zaferle ayrılacağına inanıyorum. Kerem için de en iyisini diliyorum. Benim yapmayacağım bir şey yaptı, ama oynadığı futboldan keyif almasını isterim. Galatasaray'da değer verdiğim kişilerden biriydi. Oradayken bana oldukça yardımcı oldu. Tabii ki en büyük rakibimize iyi bir gözle bakamam ama onun için en iyisini diliyorum" dedi.

Galatasaray'da üç buçuk sezon forma giydikten sonra 12+3 milyon Euro karşılığında İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Marcao Teixiera, Sportcell Youtube kanalında Burhan Can Terzi ve Safa Kaan Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

Sevilla'daki sürecini anlatan Marcao, "Buraya ilk geldiğimde zor zamanlar geçirdim. Beklenmedik bir sakatlık oldu ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Şu an memnunum, ailem mutlu, her şey harika gidiyor" ifadelerini kullandı.

'TERİM BENİ BÜYÜK FUTBOLCU YAPTI'

'Galatasaray'ı takip ediyor musun, özlüyor musun?' sorusunu cevaplayan Brezilyalı futbolcu, "Evet, Galatasaray'da duygularla dolu 3-4 yıl geçirdim. Benim için bir evrim gibiydi. Geldiğimde İmparatorumuz Fatih Terim bana çok yardım etti. Beni büyük bir futbolcu yaptı. Ayrıldığımdan beri tabii ki maçları takip ediyorum. Gördüğüm kadarıyla orada işler yolunda gidiyor, bunun için mutluyum. Umarım 'Gala' bu sene de şampiyon olur" diye konuştu.

'BEN YAPMAZDIM'

'VEDA ETMEK İSTERİM'

Galatasaray'daki ayrılık sürecini anlatan Marcao, "Ayrılmadan önce Okan Buruk ile görüştüm. Kariyerim için farklı bir macera olduğunu ve yeni bir kulüpte sürdürmek istediğimi söyledim. Benden biraz daha kalmamı istedi. Birkaç gün sonra kulüp Avusturya'ya kampa gitti ve ben ise transferimi tamamlamak için İstanbul'da kaldım. Galatasaray taraftarı için de birkaç şey söylemek isterim. Onların karşısında son bir maça çıkıp veda etmek isterdim" dedi.

