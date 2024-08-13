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Mansur Yavaş, Taha Akgül ve Abdullah Çakmar ile bir araya geldi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kariyerinin 3'üncü olimpiyat madalyasını kazanarak aktif spor hayatını noktalayan milli güreşçi Taha Akgül ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ile bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kariyerinin 3'üncü olimpiyat madalyasını kazanarak aktif spor hayatını noktalayan milli güreşçi Taha Akgül ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ile bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki makamında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan dönen milli güreşçi Taha Akgül ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ile görüştü. Milli güreşçi Taha Akgül'ün güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdığını ifade eden Yavaş, Taha Akgül'ün olimpiyatlardaki maçını yerinde izlediğini hatırlatarak, "Taha'dan altın madalya bekliyorduk ancak müsabakada kurallara uyulmadığı için bronz madalyada kaldı. Bundan sonra kendisinden beklentimiz, inşallah ASKİ Spor'da daha önce başlattığımız gençlere yönelik çalışmaları artırarak kendisi gibi şampiyonlar yetiştirir. Ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıracak güreşçilere sahip olacağımıza inanıyoruz. Şimdi başlayacak paralimpik olimpiyatlara toplam 23 sporcumuz katılıyor. İnşallah paralimpik olimpiyatlardan altın bekliyoruz. Ben Taha'ya şimdiye kadar verdiği hizmetlerden emin çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemizde gururlandıracak çok sayıda şampiyonluğa sahip oldu. Kendisinden çok şey bekliyoruz. Ülkenin Taha'ya ve yeni Tahalara ihtiyacı var" diye konuştu.

TAHA AKGÜL: BEN ALTIN İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Olimpiyatlardaki jübilesini altın madalyayla noktalamayı istediğini fakat hakemlerin inisiyatif alarak adaletsiz kararlar aldığını belirten Akgül, "Artık kariyerin sonuna geldik. Bıraktığım için hem çok üzülüyorlar hem de böyle bir bitiş olduğu için çok sevinen var. Genel takdir, çok güzel bir bitiriş olduğu yönünde. Özellikle mücadelemden dolayı. Ben altın için elimden geleni yaptım. Hazırlık sürecinde dizim, omzum ağrıyordu. Artık vücudum güreşi bırakmak adına yavaş yavaş sinyalleri veriyordu. Ama ona rağmen çok mücadele ettim. Dedim ki; 'Bu son, biraz daha dayan.' Gönlümde, kafamda sadece altın madalya vardı ama maalesef yarı final müsabakasında hakemlere aldılar. Bundan sonra gençlerin özellikle olimpiyatlarda başarılı olmaları için çalışacağım. Hem vitrin tarafında hem de altyapı tarafında başkanımızın önderliğinde inşallah hizmetlerimizi büyüteceğiz. ASKİ Spor bundan sonra olimpiyatlarda da daha çok ses getiren bir kulüp olacaktır. Ben başkanımıza bizlere verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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