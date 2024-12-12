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Manisaspor ve Manisa FK Birleşme Sürecinde Yönetim İstifa Etti

Manisaspor ve Manisa FK Birleşme Sürecinde Yönetim İstifa Etti
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Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden Manisaspor ile Trendyol 1. Lig takımı Manisa FK'nın birleşme süreci hız kazanırken, Manisa FK yönetimi süreçteki sorunsuz ilerleyiş için istifa ettiklerini duyurdu.

Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden Manisaspor ile Trendyol 1. Lig takım Manisa FK'nın birleşme süreci hızlandı. Sürecin sorunsuz işlemesi için Manisa FK yönetimi istifa ettiğini duyurdu.

Manisa'nın en önemli marka değerlerinden bir olan ve Türk futboluna kazandırdığı futbolcular ile uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden, yaşadığı mali krizler sonrası Manisa Süper Amatör Küme'ye kadar gerileyen Manisaspor ile Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü birleşecek. Geçtiğimiz günlerde her iki kulüp yöneticilerinin bir araya gelerek yaptığı görüşmenin ardından Manisa FK Yönetimi, bugün yazılı bir açıklama yayımlayarak, sürecin doğru ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için istifa ettiklerini duyurdu.

Manisa FK yönetiminden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Manisa'nın bir değeri olarak sahip çıktığımız, Manisa'nın marka yüzü ve birleştirici gücü olarak gördüğümüz Manisa Futbol Kulübümüzün, Manisaspor ile birleşme sürecinin doğru ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi gayesiyle, Manisa Futbol Kulübü yönetiminden bugün itibariyle istifa ediyoruz. Ortaya çıkacak sürecin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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