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Manisalı sporculardan madalya yağmuru

Manisalı sporculardan madalya yağmuru
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Çanakkale ve Van’da düzenlenen Türkiye şampiyonalarında Manisa’yı temsil eden judo ve cimnastik sporcuları, toplam 16 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Çanakkale ve Van'da düzenlenen Türkiye şampiyonalarında Manisa'yı temsil eden judo ve cimnastik sporcuları, toplam 16 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisalı sporcular katıldıkları ulusal şampiyonalarda gösterdikleri üstün performansla göz doldurdu. Çanakkale'de gerçekleştirilen Sporcu Eğitim Merkezleri Yıldızlar-Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ter döken Manisalı judocular, 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya elde etti. Ümitler kategorisinde 48 kiloda tatamiye çıkan Necla Nur Tokgöz Türkiye şampiyonu olurken, Hira Nur Turğut +70 kiloda ikinci, Mürüvvet Nur Özkan ve Sultan Nur Diker ise +70 kiloda üçüncü olma başarısı gösterdi. Yıldızlar kategorisinde ise Ali Taha İnci (60 kilo), Rabia Tekin (40 kilo), Elif Şanıer (44 kilo) ve Hira Kılkış (+70 kilo) altın madalyanın sahibi olurken; Muhammed Üveys Sevindi (50 kilo) ikinci, Göksu Delibay (63 kilo) ise üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Van'da düzenlenen Türkiye Cimnastik Parkur Şampiyonası'nda da Manisa rüzgarı esti. Şampiyonada yıldız erkekler kategorisinde mücadele eden Yalın Kirpiksiz ile yıldız kızlar kategorisinde yarışan Merve Köse, Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı. Organizasyonda yıldız kızlar kategorisinden Belinay Toplar, yıldız erkekler kategorisinden Yiğit Ertan Demirci ve küçük erkekler kategorisinden Batuhan Yıldırım Türkiye dördüncülüğü elde ederken; küçük kızlar kategorisinde ter döken Merve Köse hız yarışmasını dördüncü sırada tamamladı. İki farklı branşta kente dönen sporcular, Manisa'nın gururu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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